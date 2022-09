Le ministre de l’Intérieur donne le coup d’envoi du 6è recensement

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad , a donné dimanche le coup d’envoi officiel du 6e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), a partir de la place Aissat Idir d’Alger.

6ème recensement de la population: une enveloppe de 500 milliards débloquée

Le sixième (6ème) recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), qui débute dimanche a travers l’ensemble du territoire national, est un outil qui servira de base qui fournira des données et des indicateurs sociaux et économiques d’aide a la décision, avec l’objectif d’assurer une couverture optimale des besoins croissants de la population et d’améliorer la qualité du service public.

Ce recensement qui s’étalera du 25 septembre au 9 octobre 2022 et dont les résultats seront rendus publics trois mois après la fin de l’opération, revêt un caractère stratégique dans la mesure où les données qu’il fournira refléteront fidèlement le degré d’application sur le terrain des réformes engagées par l’Etat a tous les niveaux au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, a l’instar des Objectifs de développement durable a l’horizon 2030.

Dans le même contexte, l’exploitation des données de ce recensement permettra aux Pouvoirs publics d’élaborer et d’ajuster de manière plus efficace les politiques de développement et d’agir de manière ciblée pour un meilleur rééquilibrage au niveau régional a même de reprendre en charge, entre autres, les zones d’ombre et déshéritées.

L’exploitation des données du recensement, telles que des informations d’ordre social, démographique et économique, permettra de formuler de manière plus efficace les politiques publiques, de les suivre et de les évaluer aux niveaux national et local.

Sur le terrain, le personnel engagé pour la réalisation de cette opération procédera a la collecte de renseignements a caractère social, démographique et économique de chaque membre de famille, les informations sur le mariage, la mobilité, la migration, l’éducation, l’enseignement, ainsi que des renseignements sur les principaux services publics et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Il s’agit également du recensement des personnes aux besoins spécifiques et les sans-abri ainsi que l’identification des constructions, des habitations et autres, de même que la réalisation du contrôle de qualité au plus haut degré pour recenser et appliquer les normes internationales contribuant efficacement a l’évaluation et a l’examen rigoureux des résultats.

Pour la réussite de ce recensement qui devrait renvoyer une image positive de l’Algérie, notamment en termes de classement et de classification internationaux, les autorités ont mobilisé les moyens humains et financiers nécessaires, avec la formation de plus de 2.467 formateurs, en plus de la mobilisation de plus de 61.000 agents, dont 51.000 chargés de recensement, 8.032 agents-contrôleurs et 2000 agents de réserve, comme l’a affirmé le ministre de la Numérisation et des statistiques, Hocine Cherhabil.

Coût de l’opération: 5 milliards DA, dont 1 milliard pour l’achat de tablettes

Dans le même sillage, le 6ème RGPH verra l’utilisation, pour la première fois depuis l’indépendance, des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) a travers le recours a plus de 57.000 tablettes intelligentes équipées de cartes SIM de 4ème génération, ce qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de l’ordre de cinq (5) milliards de dinars, dont un milliard pour l’achat des tablettes.

“Ces technologies de pointe permettront de faciliter l’opération de collecte des informations du recensement et d’exploiter les données avec la réduction des coûts et des délais de collecte et de traitement de ces informations, et ce en exécution des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, et conformément aux recommandations de l’ONU (session 2020) relatives au recensement de la population et l’habitat, visant a utiliser les TIC a grande échelle dans les opérations de recensement”, selon Cherhabil.

Le RGPH qui sera réalisé par l’Office national des Statistiques (ONS) avec le soutien du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a été précédé, par des sessions de formation de formateurs aux techniques de collecte chargés de formées et d’initier les agents recenseurs et contrôleurs aux techniques de remplissage des questionnaires et différents autres documents afférents.

Les préparatifs pour ce recensement ont connu plusieurs étapes. Ainsi du 8 au 14 septembre en cours, des sessions de formation pour former près de 8.000 formateurs aux techniques de collecte ont été organisées au niveau des wilayas, alors que du 18 au 24 du même mois, il y a eu l’organisation au niveau des communes, des sessions de formation assurées par les formateurs préalablement formés pour initier les agents recenseurs et contrôleurs aux techniques de remplissage des questionnaires et différents autres documents afférents.

Entamée en 2019, la phase préparatoire du 6ème RGPH a regroupé les travaux préparatoires cartographiques, consistant a découper le territoire de chaque commune en zones dites districts de recensement et la préparation de toutes les cartes et listes de constructions pour chaque agent recenseur au niveau des 1541 communes, de même que l’élaboration du dossier technique comme la confection des questionnaires et autres supports nécessaires pour la collecte et l’exploitation des données, la formation du personnel d’exécution et autres travaux connexes, a l’instar de la réalisation du recensement pilote et l’impression des questionnaires, ainsi que la campagne d’information et de sensibilisation.

Pour rappel, le dernier recensement général de la population et de l’habitat remonte a l’année 2008, le nombre de la population en Algérie était de 34,5 millions d’habitants.

L’organisation fonctionnelle du RGPH est régie par des textes législatifs, dont la loi n°86-09 du 29 juillet 1986 relative au Recensement général de la population et de l’habitat, ainsi que le décret exécutif n°21-465 portant la mise en place de l’organigramme général du sixième Recensement de la population et de l’habitat.