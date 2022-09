Le ministre de l’Intérieur promet de “Faire d’Alger une capitale qui n’a rien a envier aux autres capitales”

Le nouveau ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales Brahim Merad a dit qu’il aspirait a ce qu’ “Alger soit une capitale qui n’a rien a envier aux autres capitales du bassin méditerranéen”.

S’exprimant samedi a l’occasion de l’installation du nouveau wali d’Alger Mohamed Abdennour Rabehi, le ministre Merad a indiqué que “Nous aspirons a ce que la capitale Alger soit gérée au même titre que les grandes capitales et dotée d’infrastructures modernes et d’un cadre de vie compatible avec sa place en tant qu’une grande ville de la Méditerranée et de toute la région”.

“Nous avons les moyens et une volonté d’acier, insiste-t-il, pour que cela aboutisse. D’ailleurs, nous avons une importante occasion a saisir, en l’occurrence le Sommet arabe qui se tiendra en Algérie les 1 et 2 novembre prochain”.

A ce titre, le ministre de l’Intérieur a tenu a saluer les efforts consentis par l’ancien wali d’Alger Ahmed Maabed dans le cadre des préparatifs pour la tenue du sommet panarabe, souhaitant par la même qu’Alger puisse –elle aussi- impressionner comme l’était Oran, il y a quelques semaines, a l’occasion des Jeux méditerranéens qu’elle a abrités juin dernier.