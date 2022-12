Le nombre de détenus en France atteint un nouveau record

Le nombre de personnes incarcérées dans les geôles françaises atteint un nouveau record, avec plus de 72 000 prisonniers recensés au 1er décembre.

Les prisons françaises atteignent un nouveau record. 72 836 personnes étaient incarcérées au 1er décembre, selon les données statistiques du ministère français de la justice, soit vingt-sept de plus que lors du recensement historique de novembre dernier, a rapporté Le Monde. 3,6 % des détenus sont des femmes et 0,8 % des mineurs

Sur une année, en décembre, on dénombre 2 844 prisonniers en plus, soit une hausse de 4 %. Avec 60 698 places opérationnelles, les établissements pénitentiaires français connaissent une densité carcérale globale de 120 %, contre 115,2 % il y a un an.

2 133 détenus dorment sur des matelas à même le sol

Selon les données officielles du ministère, 15 420 détenus sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires. En raison de cette surpopulation, 2 133 personnes sont contraintes de dormir sur des matelas posés à même le sol.

Cinquante-six prisons françaises affichent une densité supérieure à 150 %. Cette densité carcérale dépasse 200 % dans six établissements, ceux de Bayonne, Carcassonne, de Nîmes, de Perpignan, de Foix, et de Bordeaux-Gradignan.