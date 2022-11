Le nouveau billet de 2000 da dérange les français!

La mise en circulation de nouveaux billets de 2.000 DA, ainsi qu’une nouvelle pièce de monnaie de 50 DA par la Banque d’Algérie, a largement titillé les politiciens français.

Pour cause : L’absence d’une traduction en langue de Molière et présence de des mentions, « Two thousand dinars », en anglais,

Cela a provoqué de vives réactions sur le territoire français , en particulier le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon fustige Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui selon lui sont responsables de cet “échec”. Une mise en cause qui fait polémique.

“La langue commune ne l’est plus (…) Macron Borne ont échoué en tout et pour tout.”

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes. Les uns s’interrogeant sur le lien entre les visites d’Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en Algérie et la fabrication d’un nouveau billet.

Ce qui a fait réagir dans un tweet le grand reporter du Figaro Georges Malbrunot. Celui-ci fait le lien entre les récentes visites de l’exécutif en Algérie et l’absence de traduction française sur les billets : “Quelques semaines après le voyage d’Élisabeth Borne et quelques mois après celui d’Emmanuel Macron, les nouveaux billets sont en anglais”.