Le partenariat stratégique global algéro-chinois “continuera à se hisser sans cesse”

L’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a exprimé lundi, sa conviction que le partenariat stratégique global entre les deux pays “continuera à se hisser sans cesse”.

L’ambassadeur, qui s’exprimait lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du 60ème anniversaire de l’envoi de l’équipe médicale chinoise en Algérie, s’est dit convaincu qu’avec les orientations du président de la République et de son homologue chinois, Xi Jinping “et avec le soutien ferme de nos deux peuples, notre partenariat stratégique global continuera à se hisser sans cesse”.

L’Algérie et la Chine “resteront toujours de bons frères” et de “bons amis pour faire avancer la construction d’un ordre international plus juste et équitable”, a souligné Li Jian, rappelant l’accord de partenariat stratégique global de 2014, le premier du genre noué par la Chine avec un pays arabe.

Pour le diplomate chinois, qui a fait un rappel des relations profondes entre les deux pays depuis la guerre de Libération nationale et les différents accords de coopération signés entre Alger et Pékin, la coopération médicale bilatérale “n’est qu’une miniature de la coopération vigoureuse entre nos deux pays”.

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, Talhi Mohamed, a relevé la “grande importance” qu’accorde le secteur de la santé à la coopération médicale avec la Chine, tout en exprimant ses remerciements à tous les membres des équipes médicales chinoises qui sont venues en Algérie.

Par la même occasion, le secrétaire général du ministère a annoncé le lancement dans quelques mois de la 28ème mission médicale chinoise en Algérie pour la période 2023-2027.

Dans son intervention, la présidente de l’association d’amitié entre le peuple chinois et les peuples africains Li Bin a salué l’évolution positive des relations entre la Chine et l’Algérie, qui “est un grand pays et un pays pivot dans la région”.

Pour la responsable chinoise, “la coopération médicale est devenue un modèle de la coopération algéro-chinoise” et contribuera sans aucun doute à renforcer les liens et l’amitié entre les deux pays et les deux peuples.