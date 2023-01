Le phénomène d’asphyxie au monoxyde de carbone sur la table du Conseil des ministres

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé mardi une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et aux mesures pratiques pour limiter le phénomène d’asphyxie au monoxyde de carbone.

“Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi, le premier a trait à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et le deuxième fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, destiné à la réalisation de projets d’investissement, en sus d’un exposé sur les mesures pratiques pour limiter le phénomène d’asphyxie par gaz brûlés (monoxyde de carbone) dans les foyers”, a indiqué la Présidence dans un communiqué.