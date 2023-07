Le président colombien annonce l’incarcération de son ‘fils’

Il assure ne pas intervenir

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé samedi 29 juillet l’incarcération de son fils aîné Nicolas Petro, accusé de blanchiment d’argent et d’enrichissement illégal, assurant devant le procureur général qu’ “il n’interviendrait pas et qu’il ne ferait pas pression sur sa décision”.

Le premier président de gauche en Colombie, Gustavo Petro a écrit sur Twitter, rebaptisé X, que la police avait interpellé son fils et l’ex-femme de ce dernier, Days Vasquez. Cette dernière accuse Nicolas Petro d’entretenir des liens avec des narcotrafiquants et des contrebandiers, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle de Gustavo Petro.

Le parquet a indiqué de son côté que Nicolas Petro avait été arrêté « pour les délits de blanchiment d’actifs et enrichissement illégal » et son ex-épouse pour « blanchiment d’actifs et violation de données personnelles », selon RFI.

En mars, Days Vasquez a accusé son ancien partenaire d’avoir reçu d’importantes sommes d’argent de la part de narcotrafiquants et de contrebandiers en 2022 pour la campagne présidentielle victorieuse de Gustavo Petro. Selon elle, Nicolas Petro les aurait utilisées pour mener une vie luxueuse dans la ville de Barranquilla (Nord).

« Je n’interviendrai pas »

Le premier président de gauche de Colombie a regretté son arrestation et assuré qu’il garantirait l’indépendance de la justice: « Comme je l’ai assuré devant le procureur général, je n’interviendrai pas ni ne ferai pression sur sa décision, puisse le Droit guider librement le processus », a-t-il écrit.

« En tant que personne et en tant que père, cela me peine beaucoup autant d’autodestruction, et le fait que l’un de mes enfants se retrouve en prison », a-t-il déploré sur Twitter, en annonçant les arrestations. « Je souhaite à mon fils bonne chance et force, a-t-il ajouté. Que ces événements forgent son caractère et qu’il puisse réfléchir à ses propres erreurs ».

Depuis le début de cette affaire, le président colombien nie avoir reçu de l’argent de groupes de narcotrafiquants et a lui-même demandé l’ouverture d’une enquête contre son fils. Nicolás Petro était député du « Pacte historique », l’alliance de gauche ayant porté son père au pouvoir. Des médias avaient publié des relevés de comptes de Nicolas Petro, montrant des revenus bien supérieurs à ceux du salaire d’un parlementaire.

Days Vásquez avait affirmé, dans une interview, que son ex-mari avait reçu l’équivalent d’environ 124 000 dollars d’un ancien trafiquant de drogue, Samuel Santander Lopesierra. Connu sous le pseudonyme « The Marlboro Man », Santander Lopesierra a purgé 18 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue.

Gustavo Petro impliqué dans un scandale d’écoutes illégales

Le président colombien s’est retrouvé directement impliqué dans un autre scandale concernant des écoutes illégales et visant deux de ses proches, son ex-cheffe de cabinet Laura Sarabia et l’ex-ambassadeur colombien au Venezuela Armando Benedetti. Ce dernier avait été un acteur majeur de son élection en août 2022.

Dans des enregistrements audio révélés par la presse, Armando Benedetti avait menacé la cheffe de cabinet de révéler un présumé financement illégal à hauteur de 3,5 millions de dollars sur la côte caribéenne. Il avait également laissé entendre l’implication présumée de Nicolas Petro dans ces irrégularités. « J’ai des preuves en ce qui concerne Nicolas. J’ai toujours eu des preuves très sérieuses de ce qui se passait », a indiqué l’ex-diplomate à la presse locale début juin sans donner plus de détails.

Laura Sarabia, convoquée le 18 juillet devant le Conseil national électoral (CNE) a nié avoir des informations sur le financement de la campagne. Armando Benedetti, également convoqué par l’instance, ne s’est lui pas présenté.