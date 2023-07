Le président de la République poursuit sa visite de travail en Turquie

Le président de la République poursuit samedi la visite de travail qu’il a entamée vendredi en Turquie.

Le président de la République rencontrera, lors de cette visite, son frère le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les relations algéro-turques, qui sont ancrées dans l’histoire, se sont accélérées ces dernières années avec le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale et l’intensification des visites officielles entre responsables des deux pays, ayant permis d’établir un partenariat pérenne et global.

Le président de la République est arrivé, vendredi, à Istanbul (Turquie) à la tête d’une importante délégation ministérielle.