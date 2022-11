Le président de l’APN reçoit le Calife général de la Confrérie Tidjania

L’audience coïncide avec les préparatifs en cours de la tenue du 17e congrès de l’Union des conseils des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) prévue prochainement à Alger.

M. Boughali a proposé de “programmer une visite au profit des participants au congrès au siège de la confrérie Tidjania, étant un monument religieux et source de savoir et de rayonnement spirituel pour des milliers de disciples en Afrique et à l’étranger”, a précisé le communiqué.