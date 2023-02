Le président légendaire du MC Alger Abdelkader Drif s’éteint à l’âge de 86 ans

L’ancien président du Mouloudia Club d’Alger (MCA) Abdelkader Drif est décédé ce mardi 7 février 2023 à l’âge de 86 ans des suites d’une longue maladie.

Le défunt Abdelkader Drif a été l’artisan de la Coupe d’Afrique des clubs champions remportée par le Mouloudia en 1976. Ce fut de surcroît le premier président d’un club algérien à remporter une compétition africaine.

En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la FAF et plusieurs clubs ont tenu à présenter leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille du Mouloudia.