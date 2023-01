Le président Tebboune exhorte les walis à faire preuve d’initiative et d’audace

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a exhorté jeudi les walis à faire preuve d’initiative et d’audace afin d’opérer le changement tant dans les mentalités que dans les pratiques.

Le président Tebboune a dit dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, placée sous le thème “Développement local: évaluation et perspectives”, ce jeudi, au Palais des nations, que cette rencontre a pour objectif d’analyser l’état de mise en œuvre des orientations du président avec une nouvelle vision de sorte que le changement espéré soit opéré et dans les mentalités et dans les pratiques.