Le président Tebboune ordonne la confirmation immédiate de tous enseignants contractuels

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné ce dimanche 11 décembre 2022 lors d’une réunion du Conseil des ministres, la confirmation immédiate de 59.987 enseignants et professeurs contractuels, indique un communiqué de la Présidence de la république.

La même source a indiqué qu’après l’ouverture la réunion par le président de la République et la présentation des activités du gouvernement au cours des deux dernières semaines par le Premier ministre, le président de la République a donné l’ordre de confirmer 59.987 enseignants et professeurs, à condition que cette opération se termine, au plus tard, fin février 2023.