Le Président Tebboune préside une cérémonie a l’occasion de la Journée nationale de l’ANP

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, jeudi au Cercle national de l’Armée a Beni-Messous (Alger), une cérémonie en l’honneur des retraités de l’ANP, issus des rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), des familles de Chouhada du devoir national, des invalides et des grands blessés de l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste, a l’occasion de la Journée nationale de l’ANP.

Cette cérémonie s’est tenue dans le cadre des festivités commémorant le 60ème anniversaire de l’indépendance nationale et suite a l’institution par le Président Tebboune de la date du 4 août Journée nationale de l’ANP, coïncidant avec la date de la reconversion de l’Armée de libération nationale en l’Armée nationale populaire.

Le Président Tebboune a été accueilli au Cercle national de l’Armée par le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP, où un détachement militaire lui a rendu les honneurs.

Cette cérémonie a vu la présence du président du Conseil de la Nation, du président de l’Assemblée populaire nationale, du président de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, des Conseillers du président de la République, et des membres du gouvernement, ainsi que du Général d’Armée, Commandant de la Garde républicaine, du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des Commandants des Forces armées, du Commandant de la Gendarmerie nationale, des Chefs de Départements, des Directeurs et Chefs de services centraux du MDN et de l’Etat-Major de l’ANP, ainsi que de Hauts cadres de l’Etat, de personnalités nationales et des moudjahidine aux cotés des invités à honorer parmi les retraités de l’ANP issus des rangs de l’ALN, des familles de Chouhada du devoir national et des invalides et grands blessés de l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Le président de la République a honoré les retraités de l’ANP issus des rangs de l’ALN, les familles de Chouhada du devoir national et les invalides et grands blessés de l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste en leur décernant des attestations d’honneur et de reconnaissance.

A cette occasion, le Général d’Armée Said Chanegriha a prononcé une allocution a travers laquelle il a souligné que l’institution par le Président de la République de la date de reconversion de l’ALN en l’ANP, le 4 août de chaque année, Journée nationale de l’ANP “est inspirée par les valeurs d’abnégation et de sacrifices pour la patrie et aspire a l’enracinement de leurs nobles principes dans les esprits des générations successives du peuple algérien”.

“Notre mémoire nationale était et restera la lanterne qui éclaire le présent et l’avenir de notre Nation, avec tout ce qu’elle porte en hauts-faits, en gloires et en sacrifices au nom de la liberté, de la dignité et de la souveraineté”, a-t-il indiqué.

“Inspirés de cette mémoire riche en nobles valeurs et en faits héroïques exceptionnels, accomplis avec le sang de nobles hommes et femmes libres et loyaux, profondément convaincus de la sacralité de la Nation, ayant arraché sa souveraineté et sa dignité des griffes du colonisateur barbare, qui a pratiqué toutes les méthodes de répressions cruelles et a fait subir toutes les atrocités et les sévices à un peuple désarmé, le dépouillant de ses richesses et spoliant ses capacités, sans réussir à le faire fléchir, un peuple qui s’est dressé inébranlable, attaché a ses valeurs et ses origines, en dépit de toutes les circonstances, inspirés de cette mémoire, nous célébrons, avec fierté et dignité, la première commémoration de la Journée nationale de l’ANP, instituée par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, animé par l’intérêt authentique et sincère qu’il porte a la Mémoire nationale et par son immense estime pour les efforts et les sacrifices consentis par les enfants dévoués de la Patrie pour que l’Algérie demeure a jamais prospère”, a-t-il souligné.

Le Général d’Armée a salué, dans son allocation, “l’intérêt extrême que porte Monsieur le Président de la République a la Mémoire nationale en tant que source de force et une garantie pour le présent et l’avenir, mais aussi un témoin de reconnaissance des sacrifices de nos vaillants héros qui ont choisi de sacrifier ce qu’ils avaient de plus cher pour que nous vivions libres et souverains sur nos terres. Une nouvelle occasion pour renouveler leur serment et préserver leur legs afin que l’Algérie jouisse a jamais de son unité, sa sécurité et sa prospérité”, a-t-il ajouté.

En s’adressant au Président de la République, le Général d’Armée dira: “Votre décision d’instituer cette Journée, une date nationale des plus illustres, sera gravée dans l’histoire et remémorée par les générations successives, en tant que témoin de reconnaissance et de gratitude pour les efforts colossaux et les grands sacrifices, consentis par les enfants de l’ANP, digne héritière de l’ALN, durant les multiples batailles qu’elle a livrées depuis l’indépendance”.

“A commencer par la bataille de la construction, de l’édification et de la délivrance des reliquats du colonialisme abject, tout en faisant face a toutes les tentatives d’atteinte a nos frontières et notre unité territoriale nationale, jusqu’a la lutte contre le terrorisme barbare et sa totale éradication, avec courage et bravoure inégalables”, a-t-il rappelé.

Le Général d’Armée a affirmé que “ces efforts consentis tout au long du parcours de l’Algérie indépendante, et qui font la fierté de toute la Nation, nous appellent aujourd’hui, a l’occasion de cette première commémoration de la Journée nationale de l’ANP, a honorer un nombre d’hommes parmi les enfants les plus fidèles de l’Algérie”, rendant a cette occasion “un hommage a tous ceux qui ont fait acte d’abnégation pour la Patrie et l’ont servie avec dignité et loyauté”.

A l’issue de la cérémonie, le Président de la République a reçu un cadeau symbolique de la part du Général d’Armée, Saïd Chaneghriha, avant de prendre une photo souvenir avec les invités honorés.

Il est a signaler qu’a l’occasion de la Journée nationale de l’ANP, des cérémonies ont été organisées au niveau des Régions militaires, en l’honneur des retraités de l’ANP, issus des rangs de l’ALN, des familles des Chouhada du devoir national, des invalides et des grands blessés de l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste, où les Commandants des Régions militaires leur ont remis des attestations d’honneur et de reconnaissance décernées par le Président de la République.