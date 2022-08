Le président Tebboune reçoit et distingue les deux premières lauréates du Baccalauréat a l’échelle nationale

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce mercredi, et remis des distinctions aux deux premières lauréates de l’examen du Baccalauréat (session juin 2022), Benabbas Imène et Merdas Manar, classées respectivement première et deuxième a l’échelle nationale dans la filière des sciences expérimentales.

Benabbas Imène, originaire de Batna, qui a obtenu une moyenne de 19,55 et Merdas Manar, originaire de Guelma, qui a obtenu 19,23 au Baccalauréat, n’avaient pas assisté, pour des raisons de santé, a la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats des examens scolaires nationaux (session 2022), présidée par le président Tebboune, mercredi dernier, au Palais du Peuple.

Les deux distinguées ont reçu de la part du président de la République, respectivement des médailles d’or et d’argent, ainsi qu’une récompense financière selon un communiqué de la présidence de la République.

L’audience a eu lieu au siège de la présidence de la République en présence du ministre de l’Education nationale, M. Abdelhakim Belabed, ainsi que le conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires chef de cabinet a la présidence par intérim, M. Boualem Boualem ainsi que les parents des élèves distinguées.