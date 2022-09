Le président Tebboune s’entretient avec le président du Conseil européen

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a eu, lundi a Alger, un entretien en tête à tête avec le président du Conseil européen Charles Michel.

L’entretien s’est déroulé au siège de la Présidence de la République, où un accueil officiel a été réservé par Le président de la République, au président du Conseil européen.

Charles Michel est arrivé peu auparavant a Alger où il a été accueilli par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Il s’est rendu par la suite au Sanctuaire du Martyr a Alger où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Le président du Conseil européen a également visité le Musée national du Moudjahid où des explications détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l’Histoire de l’Algérie.