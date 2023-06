Le Québec brûle, New York devenue irrespirable (Images)

Alors que plus d’une centaine de feux sont toujours actifs au Québec, au Canada, jeudi, un voile orange enveloppe l’est des États-Unis jusqu’à New York, rendant l’air quasi irrespirable.

Depuis le début de la semaine, les autorités de la ville et de l’État ont multiplié les messages d’alertes et commencé des distributions de masques. D’après la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, l’indice de qualité de l’air est passé mercredi de “nocif à “très nocif” et toutes les activités scolaires et parascolaires en plein air ont été suspendues ou limitées “au strict nécessaire”, selon France 24.

La visibilité était tellement difficile que l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA) a ralenti le transport aérien et même cloué certains avions au sol dans la région.

Outre New-York, ces alertes concernent la majeure partie du nord-est des États-Unis, de Chicago au nord, jusqu’à Atlanta au sud.

Plus de 20 000 Canadiens évacués

De l’autre côté de la frontière, au Canada, plus de 20 000 Canadiens sont actuellement évacués à travers le pays, dont plus de la moitié au Québec où le gouvernement se prépare à en évacuer 4 000 supplémentaires.

Après les provinces de l’Alberta (ouest) et la Nouvelle-Ecosse (est), c’est au tour du Québec d’être frappé par des incendies “jamais vus” : près de 140 feux y sont actuellement actifs, dont près d’une centaine jugés hors de contrôle, selon la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu). Et aucune pluie importante n’est prévue avant lundi soir.

Le Canada dans son ensemble vit une année sans précédent: environ 2 300 incendies de forêt ont été recensés et environ 3,8 millions d’hectares ont été brûlés, soit un total bien supérieur à la moyenne des dernières décennies.