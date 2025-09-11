IATF-2025: Le rêve africain est né à Alger

Le rêve de voir le commerce africain atteindre des niveaux élevés et l’Afrique devenir un continent intégré et prospère est né à Alger, a souligné le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, dans une contribution publiée jeudi au quotidien El Moudjahid, au lendemain de la clôture de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

“Ce rêve est aussi celui du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui prônait des solutions africaines aux problèmes africains, qui empêchent le commerce intra-africain d’atteindre des niveaux élevés”, a écrit le ministre, qualifiant l’IATF, qui s’est déroulée à Alger du 4 au 10 septembre “d’un rendez-vous continental de premier plan”.

Ce rêve qui “s’est concrétisé à Alger”, a-t-il écrit, “pourrait inventer des règles nouvelles pour maîtriser le tissu fondamental d’un continent intégré et prospère, à la faveur du développement et de l’ambition commune”, soulignant que “l’expérience de l’Algérie en matière de diversification économique et d’adoption d’une politique industrielle intégrée, constituait un modèle réussi, reflétant la capacité des pays africains à élaborer des stratégies de croissance efficaces qui soutiennent l’intégration continentale”.

Pour le ministre, “cette importante manifestation a obtenu bien plus l’effet exactement escompté initialement sur tous les plans, au regard de la couverture médiatique exceptionnelle, des accords et contrats signés, des partenariats établis, des rencontres organisées et de l’esprit de fraternité et de solidarité ayant régné tout au long de l’événement”.