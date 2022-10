Le RN (ex-Front national) célèbre ses 50 ans sans Jean-Marie Le Pen

Le parti d’extrême-droite français le Rassemblement national (RN) fête son anniversaire ce jeudi. Au menu, un colloque pour acter la stratégie de notabilisation du parti, en position de force avec 89 députés. Si l’absence de Jean-Marie Le Pen soulage la nouvelle garde, elle fait grincer des dents les historiques du mouvement.

330 participants, l’une des plus belles salles de l’Assemblée nationale et un grand absent: Jean-Marie Le Pen, selon BFMTV. Le Rassemblement national fête – plutôt discrètement – ses 50 ans ce jeudi avec un colloque intitulé “De l’espoir au pouvoir” au Palais-Bourbon, mais il n’a pas invité son principal fondateur. Le parti compte plutôt profiter de l’occasion pour mettre le cap sur la présidentielle de 2027 et tourner définitivement la page de son passé.

“Ce ne sera ni une fête, ni un gala, ni une réunion d’anciens combattants”, assure a BFMTV.com Philippe Olivier, l’un des plus proches conseillers de Marine Le Pen qui organise l’événement.

“On discutera avec beaucoup de sérieux d’où l’on vient et où on veut aller et très concrètement, c’est a l’Elysée”, affirme-t-il.

Marine Le Pen ne sera pas candidate a une élection présidentielle!

La candidate malheureuse du Rassemblement national a l’élection présidentielle a accordé un entretien au Figaro, dans lequel elle tire les leçons du dernier scrutin et fixe ses objectifs pour les législatives.

“Quand je dis ‘a priori’, cela veut dire sauf événement exceptionnel. A priori, donc, je pense que trois présidentielles, c’est déjà un parcours”, a estimé Marine Le Pen dans les colonnes du journal.

Objectif pour les législatives: au moins 60 députés RN

La cheffe de file du Rassemblement national, qui ne vise donc pas Matignon, souhaite pour sa part que le parti d’extrême droite obtienne au moins soixante députés a l’Assemblée nationale.

“Il ne s’agit pas seulement d’avoir un groupe. Mais d’avoir l’intégralité des moyens qui sont mis a la disposition de l’opposition dans une démocratie vivante. Comme, par exemple, le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel”, explique Marine Le Pen.

Présidentielle française: 320 voix pour Marine Le Pen en Algérie

La candidate a la présidentielle française Marine Le Ben a obtenu 320 voix des électeurs français inscrits en Algérie.

Selon les chiffres du vote des Français de l’étranger relayés par le journal Le Monde, on constate une écrasante domination d’Emmanuel Macron en Algérie sur sa rivale de l’extrême droite Marine Le Pen.

Dans le consulat de France a Alger, le président réélu a obtenu 93% des suffrages exprimés et 95% a Annaba.

La cheffe de file du Rassemblement national (RN) a recueilli elle quelque 82 voix au premier tour et 238 au second tour.

Malgré son échec cuisant, les chiffres obtenus en Algérie par celle qui véhicule un discours hostile a ce pays et a d’autres sont plutôt interpellants.

Au premier tour, le président de la France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon -qui n’a pas réussi a se qualifier pour le second tour- a récolté 56% des voix des Français résidant en Algérie.