Le roi des Pays-Bas présente des “excuses officielles” pour l’esclavage pratiqué par son pays

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a présenté, samedi 1er juillet, ses excuses officielles pour l’implication de son pays dans l’esclavage, déclarant qu’il se sentait « personnellement et extrêmement » affecté.

« Aujourd’hui, je me tiens devant vous en tant que roi et membre du gouvernement. Aujourd’hui, je m’excuse », a déclaré Willem-Alexander, sous les acclamations, lors d’un événement marquant les 150 ans de l’affranchissement des esclaves dans les anciennes colonies.

« Je ressens cela profondément dans mon cœur et dans mon âme. La traite des esclaves et l’esclavage sont reconnus comme crimes contre l’humanité. Les rois de la maison d’Orange [dont descend le monarque actuel] n’ont rien fait pour l’empêcher. Aujourd’hui, je demande pardon pour cette inaction », a poursuivi Willem-Alexander, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

Des milliers de descendants de personnes réduites en esclavage dans l’ancienne colonie sud-américaine du Suriname ainsi que dans les îles caribéennes d’Aruba, Bonaire et Curaçao assistaient à Amsterdam à cette célébration annuelle appelée « Ketikoti » (« briser les chaînes » en sranantongo, l’une des langues du Suriname).

En décembre 2022, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, avait lancé la démarche, et affirmé: « Nous ne pouvons que reconnaître et condamner l’esclavage, dans les termes les plus clairs, en tant que crime contre l’humanité. » Dans son discours de Noël, le roi des Pays-Bas avait ensuite salué les excuses présentées par le gouvernement pour le rôle de l’Etat néerlandais pendant deux cent cinquante années d’esclavage, et déclaré que celles-ci étaient le « début d’un long chemin ».

Le pays a procédé à la traite d’environ 600 000 Africains

Selon un rapport commandé par le ministère de l’intérieur néerlandais et publié en juin, entre 1675 et 1770, les colonies ont rapporté à la famille royale l’équivalent de 545 millions d’euros, à une époque où l’esclavage était très répandu.

Les lointains ancêtres de l’actuel roi des Pays-Bas, Guillaume III d’Orange-Nassau, Guillaume IV d’Orange-Nassau et Guillaume V d’Orange-Nassau, ont fait partie des plus grands bénéficiaires de ce qui est décrit dans le rapport comme une « implication délibérée, structurelle et de longue haleine » dans l’esclavage.

L’esclavage a contribué à financer le « siècle d’or » néerlandais, période de prospérité grâce au commerce maritime aux XVIe et XVIIe siècles. Le pays a procédé à la traite d’environ 600 000 Africains, principalement vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes.