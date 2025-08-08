Le Royaume-Uni exhorte Israël à “reconsidérer immédiatement” sa décision d’intensifier les opérations militaires à Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé vendredi Israël à « reconsidérer immédiatement » sa décision d’intensifier les opérations militaires dans la bande de Gaza, avertissant que cette démarche « ne fera qu’ajouter au sang versé » sans mettre fin au conflit ni assurer la libération des otages.

« La décision du gouvernement israélien d’amplifier son offensive à Gaza est une erreur, et nous l’exhortons à revenir sur cette décision immédiatement », a déclaré Starmer, selon un communiqué de Downing Street.

« Cette action ne fera rien pour mettre fin à ce conflit ni pour aider à la libération des otages. Elle ne fera qu’ajouter au sang versé », a-t-il insisté.

Starmer a souligné que la crise humanitaire à Gaza s’aggrave « chaque jour », tandis que les otages détenus par le Hamas « vivent dans des conditions épouvantables et inhumaines ».

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’un cessez-le-feu, d’un afflux massif d’aide humanitaire, de la libération de tous les otages par le Hamas, et d’une solution négociée », a-t-il insisté, ajoutant que le Hamas « ne peut avoir aucune place dans l’avenir de Gaza » et doit partir et se désarmer.

Le chef du gouvernement britannique a également indiqué que le Royaume-Uni, avec ses alliés, travaille sur un plan de paix à long terme basé sur une solution à deux États pour garantir « un avenir meilleur pour les Palestiniens et les Israéliens ».

Mais il a prévenu que sans engagement de bonne foi des deux parties, « cette perspective disparaît sous nos yeux ».

« Une solution diplomatique est possible, mais les deux camps doivent s’éloigner de la voie de la destruction », a-t-il conclu.