Le Royaume-Uni retire les enseignes de son consulat à l’expiration du délai de fermeture fixé par Israël

Jérusalem-Est

Des ouvriers ont retiré jeudi les enseignes du consulat général britannique à Jérusalem-Est occupée, à l’expiration du délai fixé par l’entité sioniste pour fermer la représentation diplomatique, selon un correspondant d’Anadolu (AA) présent sur place.

Le correspondant a constaté le retrait de la plaque identifiant le bâtiment comme le consulat général britannique, ainsi que des enseignes de sa section consulaire.

Le délai de trente jours imposé par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, expirait jeudi. Celui-ci avait ordonné la fermeture du consulat en réaction aux sanctions britanniques visant les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée, notamment l’interdiction d’importer des produits qui en sont issus.

Situé dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, le consulat assure les relations du Royaume-Uni avec les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie occupée et de Gaza, tout en fournissant des services consulaires.

Londres a tenté d’empêcher cette fermeture par des discussions diplomatiques, notamment à l’occasion d’une visite en Israël de son conseiller à la sécurité nationale la semaine dernière.

L’ordre de fermeture ne concerne pas l’ambassade britannique à Tel-Aviv.