Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 30 000 morts

Associated Press (AP)

Le bilan, toujours provisoire, de la catastrophe devrait encore augmenter dans les jours à venir. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 26 millions de personnes, dont « environ cinq millions de personnes vulnérables », pourraient avoir été touchées.

Le bilan du violent séisme survenu lundi en Turquie et en Syrie s’élève à 33 179 morts, selon les derniers chiffres officiels communiqués dimanche 12 février.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait 29 605 morts dans le sud de la Turquie, a annoncé dimanche l’Afad, l’organisme public turc de gestion des catastrophes, tandis que les autorités ont dénombré 3 574 morts en Syrie, a rapporté Le Monde. Selon l’Onu, ce bilan pourrait « doubler ».

Les organisations humanitaires s’inquiètent particulièrement de la propagation du choléra, réapparu en Syrie. Damas a autorisé vendredi « l’acheminement des aides humanitaires à l’ensemble » du pays, y compris les zones tenues par les rebelles.

En visite à Kahramanmaras, ville turque sinistrée, Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, a déclaré samedi que le bilan pourrait « plus que doubler ». « On n’a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts (…) Bientôt, les personnes chargées des recherches et des secours laisseront la place aux agences humanitaires dont le travail consiste à s’occuper, au cours des prochains mois, du nombre extraordinaire de personnes affectées », a-t-il ajouté.

Près de 32 000 secouristes turcs et 8 000 étrangers sont mobilisés en Turquie, selon l’agence chargée des catastrophes naturelles. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) évalue le nombre de sinistrés à 26 millions, dont « environ cinq millions de personnes vulnérables » et a lancé samedi un appel urgent pour collecter 42,8 millions de dollars.