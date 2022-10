L’équipe nationale A’ en quête de son premier sacre africain

En affrontant la Libye en match d’ouverture au stade de Baraki

L’équipe nationale de football A’, composée de joueurs locaux, affrontera son homologue libyenne, le vendredi 13 janvier prochain au stade de Baraki d’Alger (17h00), en match d’ouverture du 7e championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté a 2023), prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février, selon le calendrier dévoilé par la Confédération africaine (CAF).

L’autre match du groupe (A), domicilié au nouveau stade de Baraki, opposera un peu plus tard en soirée l’Ethiopie au Mozambique (20h00).

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra enchaîneront en affrontant mardi 17 janvier l’Ethiopie (17h00), avant de boucler le premier tour en croisant le fer avec le Mozambique, samedi 21 janvier (20h00).

Pour la première fois, dix-huit (18) équipes prendront part a cette compétition, suite a la décision de la CAF d’augmenter le nombre d’équipes participantes. Les équipes ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que seuls les premiers des groupes (D) et (E) se qualifieront pour les quarts de finale.

La compétition se jouera aux stades de Baraki (Alger), du 19-mai 1956 (Annaba), Miloud-Hadefi (Oran), et Chahid-Hamlaoui (Constantine).

Pour rappel, le tirage au sort de la phase finale s’est déroulé samedi soir a l’Opéra d’Alger, en présence du président de la Confédération africaine (CAF) le Sud-africain Patrice Motsepe, des membres du gouvernement, ainsi que d’anciens joueurs de l’équipe nationale a l’instar de Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi.

Voici par ailleurs le calendrier du groupe A (stade Baraki):

Vendredi 13 janvier 2023:

Algérie – Libye 17h00

Ethiopie – Mozambique 20h00

Mardi 17 janvier 2023:

Algérie – Ethiopie 17h00

Mozambique – Libye 20h00

Samedi 21 janvier 2023:

Mozambique – Algérie 20h00

Libye – Ethiopie 20h00.

Rappelons que les deux matches amicaux disputés septembre dernier par les coéquipiers du capitaine Keddad face respectivement au Nigeria et au Soudan s’étaient soldés sur un nul (2-2) et une victoire (2-0). Lors du second match, l’attaquant de l’USMA Abderrahmane Meziane a marqué a l’occasion le but le plus rapide de l’équipe nationale et l’un des buts les plus rapide de l’histoire après seulement six (6) secondes du coup d’envoi de la partie.

Bougherra: “je suis inquiet du niveau de certains joueurs”

L’entraîneur de la sélection nationale (A’) de football, Madjid Bougherra, a affiché son inquiétude par rapport au niveau de certains joueurs “qui doivent travailler davantage pour mériter leur place en sélection, en prévision du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu’organisera l’Algérie du 8 au 31 janvier.

“Je suis inquiet et pas content du niveau de certains joueurs. On peut expliquer cela par la charge subie durant la préparation d’intersaison pour certains joueurs, mais pour d’autres, je trouve que leur niveau est inquiétant. D’ailleurs, je leur ai dit en toute franchise qu’il faudra travailler davantage dans leurs clubs en vue de la prochaine CHAN en Algérie”, a déclaré Bougera a la chaîne TV de la Fédération algérienne de football (FAF).

La sélection nationale (A’) a entamé lundi un stage de préparation (19-29 sept), ponctué par deux rencontres d’application, contre le Nigéria (a huis clos), vendredi (17h30) au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, et le Soudan, six jours après au stade Miloud Hadefi d’Oran (20h00).

Sur le plan offensif, le sélectionneur de l’équipe (A’) s’est réjoui de la présence des attaquants Mahious (USM Alger), Nezla (JS Kabylie) et Aribi (CR Belouizdad), une opportunité pour “voir leur évolution a l’occasion de ce stage”.

“Durant les trois prochains mois, nous allons programmer des déplacements dans quelques wilayas du pays. Nous avons une démarche internationale dans le choix des joueurs, basée sur la qualité et surtout l’expérience afin de trouver une meilleure homogénéité entre les joueurs.”.

Pour l’ancien capitaine des Verts, “l’objectif de l’équipe (A’) est d’alimenter la première équipe et c’est justement le cas du gardien Chaal qui vient d’intégrer le groupe des Verts suite a la blessure de Mandrea. On travaille également en collaboration avec les staffs techniques des U20 et les U23 qui préparent eux aussi des échéances importantes dont la Coupe d’Afrique des nations de leurs catégories.”.

Concernant la double confrontation amicale face au Nigéria et le Soudan, Bougherra a indiqué que “nous aurons déja l’opportunité de jouer dans la nouvelle enceinte du stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Je pense que nous aurons a disputer huit matches avant la CHAN-2023”, a conclu Bougherra.

Le coach national avait retenu 26 joueurs pour ces deux joutes amicales.

Karim Matmour dans le staff de Bougherra

L’ancien international algérien Karim Matmour rejoint le staff technique de l’équipe nationale des locaux (A’), dirigé par l’ancien capitaine des Verts Madjid Bougherra.

«Un nouveau renfort est annoncé dans le staff technique de Madjid Bougherra, sélectionneur nationale des A’», a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mercredi dans un communiqué.

«Il s’agit de l’ancien international des Verts, Karim Matmour, qui intégrera le staff dès ce stage du mois de septembre (du 19 au 29 septembre 2022)», précise-t-on de même source.

«Un regroupement qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergie – Algérie 2022 qu’accueillera notre pays du 13 janvier au 4 février 2023», a ajouté la même source.