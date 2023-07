Les 20 principales professions qui peuvent vous décrocher un visa de travail européen

Un nombre étonnant de 400 professions différentes ont été classées comme professions en pénurie dans au moins un État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, tandis que 321 autres professions différentes ont été répertoriées comme excédentaires dans au moins un de ces pays.

Un rapport de l’Autorité européenne du travail (EURES) sur les pénuries et les excédents de main-d’œuvre sur la base des données de 2022 a mis en lumière les professions que les pays de l’UE peinent à pourvoir avec leur propre main-d’œuvre, et celles pour lesquelles il y a trop de professionnels et pas suffisamment de postes de travail.

« Le fait qu’un grand nombre de professions en pénurie et en surplus aient été identifiées ne signifie pas que de nombreuses professions sont en pénurie dans certains pays et en surplus dans d’autres », indique le rapport, expliquant en outre qu’une telle découverte aurait établi la possibilité de résoudre avec succès le problème des déséquilibres du marché du travail en Europe entre les États membres.

Comme ce n’est pas le cas, les pays de l’UE doivent se tourner vers l’attraction des travailleurs étrangers, comme le moyen le plus rapide de pourvoir les postes vacants qui sont cruciaux pour la poursuite du développement de leurs économies, rapporte SchengenVisaInfo.com.

La situation a poussé plusieurs pays, comme l’Allemagne, à développer des stratégies d’emploi ciblant les jeunes de certains pays, tout en facilitant l’obtention d’un visa de travail.

D’autres pays de l’UE ont également ajusté leurs politiques de migration de travail pour attirer davantage les travailleurs étrangers, en particulier ceux dont ils ont désespérément besoin.

Dans une recommandation récente, même la Commission européenne a suggéré de promouvoir une migration de main-d’œuvre ciblée en provenance de pays tiers dans des groupes de compétences spécifiques, comme l’un des moyens de lutter contre l’absence de travailleurs dans des secteurs clés dans tous les États membres.

Le rapport de l’EURES a publié une liste de certaines des professions les plus recherchées dans l’UE, certaines d’entre elles étant en pénurie dans pas moins de 16 pays. Les étrangers qui ont l’expertise ou l’éducation dans ces professions ont beaucoup plus de chances d’obtenir un visa de travail pour l’Europe, par rapport à ceux qui exercent d’autres professions.

Selon EURES, les professions suivantes figurent parmi les 20 professions les plus recherchées dans l’UE :

Maçons et travailleurs assimilés

Charpentiers et menuisiers

Chauffeurs poids lourds et camionneurs

Régleurs et opérateurs de machines-outils pour le travail des métaux

Professionnels des soins infirmiers

Plombiers et tuyauteurs

Électriciens du bâtiment et assimilés

Soudeurs et oxycoupeurs

Placeurs de béton, finisseurs de béton et travailleurs assimilés

Tôliers

Poseurs de sols et carreleurs

Développeurs de logiciels

Cuisiniers

Ouvriers du bâtiment

Électromécaniciens et monteurs

Programmeurs d’applications

Médecins généralistes

Conducteur de bus et de tramway

Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles

Médecins spécialistes

Les professions telles que les graphistes et les multimédias, les administratifs et les cadres, les journalistes, les architectes d’intérieur et les décorateurs, les vendeurs en magasin, etc., auront du mal à obtenir un visa de travail pour l’UE car ils sont excédentaires dans la majorité des États membres.