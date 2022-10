Les citoyens “autorisés” a importer les véhicules de moins de 3 ans

Sur décision du président Tebboune

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de Loi des finances (PLF-2023), d’autoriser les citoyens a importer les véhicules de mois de 3 ans et les constructeurs automobiles étrangers a importer les véhicules pour les écouler en Algérie.

Le président Tebboune a ordonné d'”autoriser les citoyens a importer les véhicules de moins de trois (03) ans a leurs frais et pour leurs propres besoins et non a des fins commerciales”, précise le communiqué du Conseil des ministres.

Il a, également, donné des directives pour “autoriser les constructeurs automobiles étrangers a importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d’une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais”.

Le président de la République a, en outre, donné ses instructions en vue de “présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles lors du prochain Conseil des ministres pour en arrêter le contenu avant la fin 2022”.