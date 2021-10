Les demandes d’investissement dans le secteur du transport aérien sont en hausse

En marge de la présentation d’un exposé sur le projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international “Ahmed Benbella” d’Oran dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya d’Oran, le Premier ministre a appelé les investisseurs privés “a investir dans le secteur du transport aérien”.

M. Benabderrahmane a souligné que le pays a besoin “davantage d’aéroports, d’opérateurs et de compagnies aériennes pour couvrir tous les besoins nationaux en matière de transport aérien”.

Le Premier ministre, ministre des Finances a évoqué dans ce contexte les “insuffisances” liées a la couverture du pays en matière du transport aérien surtout dans certaines régions a l’instar des Hauts plateaux et du Grand Sud, “ce qui justifie le besoin a des opérateurs privés et de nouvelles compagnies aériennes”.

M. Benabderrahmane est accompagné des ministres de Travaux Publics Kamel Nasri, des Transports Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des sports Abderezak Sebgag et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi, rappelle-t-on.