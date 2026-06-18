Les Fennecs reprennent les entraînements en prévision du match face à la Jordanie

La sélection nationale de football a repris les entraînements au Rock Chalk Park de l’université du Kansas (Etats-Unis), en prévision du prochain match face à la Jordanie, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette séance à laquelle ont pris part tous les joueurs marque le lancement de la préparation du prochain match, prévu le 23 juin à 04h00 (heure algérienne).

Le sélectionneur national a réparti son effectif en deux groupes : les titulaires de la rencontre de la veille contre l’Argentine ont effectué un travail de récupération sous la conduite du préparateur physique, tandis que le reste du groupe a suivi une séance complète avec ballon.

Les coéquipiers de Riyad Mahrez restent pleinement concentrés sur leurs deux prochaines rencontres face à la Jordanie et à l’Autriche, avec l’ambition de décrocher leur qualification pour le tour suivant de la Coupe du monde de la FIFA 2026, a ajouté l’instance fédérale.

APS