Les résultats positifs enregistrés par l’Algérie sous la conduite du Président Tebboune salués

Dans un communiqué sanctionnant une réunion de concertation des secrétaires généraux de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) et de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM), en prévision de la célébration de la Journée nationale du moudjahid (20 août), “les organisations de la famille révolutionnaire saluent, encore une fois, les résultats positifs enregistrés par le pays dans les différents domaines politique, économique, social, diplomatique et sécuritaire sous la direction judicieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, défenseur de la mémoire nationale collective et gardien de la souveraineté de l’Algérie des chouhada et de son référent novembriste”.

Après avoir renouvelé leur soutien au président de la République, les organisations de la famille révolutionnaire ont fait part “de leur adhésion effective au processus d’édification d’une Algérie nouvelle, une Algérie forte, développée, souveraine et fidèle au serment des chouhada et au message de Novembre”.

La guerre de libération, soulignent ces organisations, “ne se résume pas dans ses dimensions historiques ou à une entreprise révolutionnaire qui visait à se défaire du joug colonial. Elle est, par son esprit et son approche, un projet de société puisé de la Déclaration du 1er Novembre qui a prévu l’institution d’un Etat démocratique et social dans le cadre des principes de l’Islam”.

Les organisations de la famille révolutionnaire ont affirmé, dans ce cadre, adhérer à “l’édification de l’Etat du 1er Novembre dans toutes ses dimensions, économique, sociale et spirituelle”, et ce avec le concours de toutes les forces vives du pays, notamment les jeunes.

Condamnant, par ailleurs, “toutes les campagnes hostiles qui visent l’histoire, la Révolution et les réalisations de l’Algérie”, ces organisations ont mis en garde contre “les parties qui se nourrissent de la trahison et de la soumission, en adoptant des thèses coloniales et en falsifiant l’histoire par la remise en question des sacrifices et le passé immaculé des moudjahidine et des chouhada”, dans le but de “discréditer la révolution et saper le moral du peuple et sa fierté de la glorieuse révolution de novembre”.

Après avoir salué la commémoration du 60e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse, intervenue sur décision du président de la République, elles ont affirmé que “les sacrifices des chouhada et des moudjahidine sont un message perpétuel”, rappelant la nécessité “d’oeuvrer à resserrer les rangs et d’éviter tout ce qui est susceptible de diviser ou de porter atteinte à l’unité des organisations”.

Evoquant la décision du président de la République d’instituer le 8 mai Journée nationale de la mémoire et le 4 août Journée nationale de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), ces organisations ont souligné que cette décision “se veut une reconnaissance des sacrifices consentis par le passé à ce jour, et une continuité du parcours de lutte intergénérationnel”, saluant les décisions du Président Tebboune dans le domaine social visant à soutenir le pouvoir d’achat du citoyen.

Elles ont appelé, dans ce sens, à “la révision de la loi relative au moudjahid et au chahid et à l’actualisation de ses articles”.