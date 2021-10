L’Espagne rassurée par l’Algérie sur l’approvisionnement en gaz

“Concernant l’énergie, j’ai reçu la garantie d’Alger pour l’approvisionnement adéquat de l’Espagne en gaz. Il y a un engagement de la partie algérienne à satisfaire la demande espagnole”, a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse, au terme d’une réunion de travail, élargie, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra.

Mis en exploitation en 1996, le GME achemine du gaz a partir de Hassi R’mel vers l’Espagne, sur 1400 km, en passant par le territoire marocain. Il alimente l’Espagne et le Portugal à hauteur de 10 milliards de M3 par an

Le 26 août dernier, le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab avait déclaré que l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel algérien sera assuré a travers le gazoduc Medgaz qui relie Beni Saf à Almeria à travers la Méditerranée. Le gazoduc, Medgaz a une capacité d’approvisionnement de 8 milliards de M3 par an.

D’autre part, M. Albares a indiqué s’être mis d’accord avec son homologue algérien “pour diversifier, amplifier et enrichir les échanges commerciaux et élargir la coopération, notamment aux domaines de la construction navale, du tourisme et de l’agriculture”.