L’ex-gendarme Mohamed Abdallah écope d’une peine de prison de 6 ans ferme

Extradé par les autorités espagnoles

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a condamné dimanche l’ex-gendarme Mohamed Abdallah a six (6) ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA.

Mohamed Abdallah était poursuivi notamment pour publication et diffusion d’informations mensongères et distribution de tracts attentatoires a l’intérêt national et a la vie privée d’autrui.

Le procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis une peine de dix (10) de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA a l’encontre de l’accusé Mohamed Abdallah.

Le tribunal de Bir Mourad Raïs avait émis, en mars 2021, un mandat d’arrêt contre Mohamed Abdallah, ex-gendarme dans les unités d’aviation ayant fui en Espagne.

Extradé par les autorités espagnoles en août 2021, il a été placé en détention provisoire a la prison militaire de Blida.