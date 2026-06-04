Liban: La mise en œuvre du cessez-le-feu avec Israël pourrait débuter dans les 24 heures

Le président libanais, Joseph Aoun, a déclaré jeudi que la mise en œuvre d’un accord de cessez-le-feu avec Israël « pourrait commencer dans les 24 heures » une fois l’approbation finale obtenue de toutes les parties concernées.

S’exprimant devant des journalistes, Joseph Aoun a indiqué que les négociations tenues mercredi à Washington avaient été « très difficiles » et n’avaient repris qu’après l’intervention du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, à la suite d’une suspension décidée par le chef de la délégation libanaise, Simon Karam.

« Nous attendons les réponses de toutes les parties concernées ainsi que des garanties quant au respect de l’accord, et sa mise en œuvre pourrait commencer dans les 24 heures suivant son approbation finale », a déclaré Aoun, selon des médias locaux. « Je suis en contact avec des parties internationales et nationales depuis 2 heures du matin afin de consolider le cessez-le-feu », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent au lendemain de l’annonce d’un accord entre le Liban et Israël visant à renouveler leur fragile cessez-le-feu et à établir des « zones pilotes », plaçant l’armée libanaise sous contrôle territorial exclusif et excluant tous les acteurs non étatiques.

L’accord a été annoncé dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’un quatrième cycle de pourparlers menés sous médiation américaine au département d’État à Washington mercredi.

Ces discussions parrainées par les États-Unis ont eu lieu après plusieurs semaines de frappes israéliennes quasi quotidiennes au Liban, qui ont fait plus de 3 500 morts depuis le 2 mars, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé par la suite jusqu’au début du mois de juillet.