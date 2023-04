Liban: Tentative de viol d’une journaliste britannique

Un homme suspecté d’une tentative de viol d’une journaliste britannique, près de l’immeuble de l’ancien centre de loisirs pour enfants KidzMondo sur le front de mer à Beyrouth, a été arrêté, ont annoncé dimanche les Forces de sécurité intérieure (FSI) dans un communiqué, qui ne divulgue ni l’identité du suspect ni celle de la victime. Contactées par L’Orient-Le Jour, les FSI ont condamné l’agression et indiqué que l’enquête se poursuit.

Le 29 mars dernier, un message avait circulé sur les réseaux sociaux rapportant qu’une jeune fille avait été victime d’une agression et d’un viol lors de son jogging à Beyrouth, près de l’ancien immeuble de KidzMondo,incendié en 2022.

Les FSI ont indiqué à L’Orient-Le jour que le suspect est en garde à vue et soumis à un interrogatoire, mais son identité, sa nationalité et son âge n’ont pas été précisés. “Depuis la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020, la région n’est plus illuminée, et il n’y a plus de caméra de surveillance”, selon une source sécuritaire. “La victime s’est débattue et a crié, ce qui a alerté des passants, obligeant l’agresseur à prendre la fuite. Il était alors près de 21h30”, ajoute-t-elle.

A la 112e place dans le classement 2023 de l’indice de prospérité du Legatum Institute qui prend en considération un facteur de sécurité, le Liban connaît une certaine instabilité sécuritaire depuis le début de la crise socio-économique en 2019.