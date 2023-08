Lionel Messi protégé par son garde du corps même en plein match

Lionel Messi n’est décidément jamais laissé sans protection. Depuis sa signature avec l’équipe de l’Inter Miami au sein du championnat américain en juillet dernier, la star argentine du football bénéficie des services d’un nouveau garde du corps, Yassine Cheuko. Celui-ci a manifestement reçu comme instructions de ne pas lâcher son client d’un pouce quel que soit l’endroit où il se trouve et est rémunéré par le club, rapporte La Dépêche.

Une vidéo publiée par un journaliste sportif sur X (anciennement Twitter) ce jeudi montre en effet le professionnel de la sécurité positionné le long de la ligne de touche du terrain sur lequel évolue Lionel Messi. L’homme est un ancien soldat de l’armée des Etats-Unis que son compte Instagram présente comme un spécialiste des arts martiaux, marche le long de la pelouse afin de toujours se trouver à hauteur de « La Pulga ».

Une protection pendant et après le match

Il est ainsi plus près des joueurs que les agents de sécurité du stade. Sur les images, on constate aussi que le garde du corps consciencieux se précipite sur le terrain à la seconde où le coup de sifflet final retentit pour éviter à Lionel Messi tout contact non souhaité. Et qu’il est également très réactif en pleine rencontre, comme le montre une séquence où on le voit faire barrage à un intrus arrivant en courant vers le septuple ballon d’or.