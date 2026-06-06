L’Iran frappe des bases américaines au Koweït et à Bahreïn

Après des attaques de drones sur son territoire

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé avoir frappé des « bases ennemies » au Koweït et à Bahreïn après des attaques de drones américains contre des sites situés sur le territoire iranien, a rapporté samedi l’agence Tasnim.

Selon cette agence semi-officielle, la force aérospatiale du CGRI a visé la base aérienne Ali al-Salem au Koweït ainsi que des installations clés de la 5ème flotte de la marine américaine à Bahreïn à l’aide de missiles balistiques.

Le CGRI a indiqué que ces frappes constituaient une réponse aux attaques de drones américaines contre une tour de télécommunications sur l’île de Qeshm ainsi qu’une autre tour située à Sirik.

L’organisation a également averti que toute nouvelle agression entraînerait une riposte allant au-delà de frappes limitées, évoquant notamment une fermeture complète du détroit d’Ormuz au trafic pétrolier et gazier, une menace susceptible de secouer les marchés mondiaux de l’énergie et d’alimenter les craintes de dommages économiques prolongés.

Les tensions régionales se sont intensifiées après les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran à la fin du mois de février, déclenchant une série d’attaques de représailles qui ont accentué l’instabilité dans la région.

En réaction, l’Iran a ensuite lancé des frappes contre Israël et visé des pays accueillant des bases militaires américaines, tout en perturbant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, une voie stratégique essentielle pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Un cessez-le-feu est par la suite entré en vigueur, même si les efforts diplomatiques visant à parvenir à un accord plus large se poursuivent.