L’Union nationale des étudiants de France affirme son soutien au droit du peuple sahraoui a l’autodétermination

La secrétaire générale de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), Mélanie Luce, a affirmé son soutien aux droits des peuples a l’autodétermination, y compris le droit inaliénable du peuple sahraoui a la liberté et a l’indépendance.

Recevant dans la capitale française –Paris- le secrétaire général de l’Union des étudiants sahraouis, Moulay Mhamed Ibrahim, Mme Mélanie Luce a exprimé au nom de son organisation son soutien au droit des peuples a l’autodétermination, y compris le droit inaliénable du peuple sahraoui a la liberté et a l’indépendance.

Après avoir fourni des explications sur l’histoire, l’activité et la structure de son association, Mme Luce a réitéré la disposition de celle-ci avec toutes ses branches sur le territoire français, a organiser des activités et des programmes d’appui au peuple sahraoui pour leur autodétermination.

De son côté, Moulay Mhamed a présenté lors de la réunion la réalité de la lutte du peuple sahraoui après la reprise de la lutte armée, le 13 novembre 2020, après la violation du cessez-le-feu par l’occupant marocain dans la brèche illégale d’El Guerguerat.

Le SG de l’Union des étudiants sahraouis a appelé toutes les organisations étudiantes et juvéniles a faire pression sur l’occupant marocain et la communauté internationale en vue de permettre au peuple sahraoui d’accéder a son droit a l’autodétermination.

Moulay Mhamed Ibrahim et le secrétaire de la Ligue des jeunes et étudiants de France, Abdelbari Mustapha, ont présenté des interventions devant un parterre de militants de l’UNEF, dans lesquelles ils ont évoqué la dimension historique, politique et juridique de la cause sahraouie.