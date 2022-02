Lutte contre la criminalité aux frontières: Plus de 9.200 affaires traitées en 2021

S’exprimant lors d’un point de presse animé a Alger, M. Hadj Said a indiqué que ces affaires portaient sur différents délits, en plus de 14 types de crimes, dont faux et usage de faux , trafic de stupéfiants, trafic d’armes et de munitions, séjour illégal, infiltration illégale des frontières etc.., affirmant que le nombre des individus impliqués dans ces crimes s’élevait a 10.012 individus.

Comparativement a l’année 2020, le nombre des crimes aux frontières a augmenté de 3581 crimes (5689 crimes en 2020), selon le même spécialiste qui relève que les affaires les plus traitées en la matière, concernent le séjour illégal en Algérie (3095 affaires) impliquant 1822 individus.