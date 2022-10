Lutte contre la spéculation: 78 personnes poursuivies en justice durant les 5 derniers jours

Des poursuites judiciaires ont été engagées, du 23 au 27 octobre, contre 78 individus pour actes de spéculation illicite, et des peines de prison ferme, allant de 4 a 15 ans, prononcées a l’encontre de 56 d’entre eux, a indiqué jeudi le ministère de la Justice dans un communiqué.

“Plusieurs juridictions ont enregistré, du 23 au 27 octobre 2022, des poursuites judiciaires contre 78 individus ayant commis des actes de spéculation illicite, lesquels ont été présentés devant les tribunaux conformément aux procédures de comparution immédiate”, note la même source.

Outre les condamnations a des peines de prison ferme allant de 4 a 15 ans prononcées a l’encontre de 56 individus, “des amendes oscillant entre un (1) million et dix (10) millions Da ont été infligées aux mis en cause au niveau de plusieurs tribunaux relevant des Cours de Tamanrasset, Tizi Ouzou, Boumerdès, Batna, Bouira, Constantine, Tébessa, Adrar, Djelfa, Tlemcen, Laghouat, El Bayadh, Nâama, Souk Ahras, El Oued, Annaba et Biskra”.

Ces mesures visent a “lutter contre les crimes attentant a l’économie nationale, notamment la contrebande et la spéculation illicite”, conclut le communiqué.