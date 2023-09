M. Attaf reçu par le Président turc

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a été reçu, mercredi, par le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, auquel il a transmis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce à l’entame de sa visite de travail qu’il effectue à Ankara (Turquie), chargé par le président de la République, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a transmis au Président turc “les salutations de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et un message qui s’inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays frères et de leur souci de renforcer les relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la Turquie”.

Les deux parties ont mis en avant “l’évolution qualitative des relations algéro-turques dans divers domaines”, affirmant “la volonté des dirigeants des deux pays de valoriser les acquis réalisés et de les promouvoir dans le contexte des prochaines échéances bilatérales, notamment la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau, qui se tiendra à l’occasion de la visite du président turc,

M.Recep Tayyip Erdogan, prévue à Alger à l’invitation de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune”, précise le ministère dans son communiqué.

D’autre part, les deux parties ont passé en revue les derniers développements dans la région Sahélo-saharienne, une question d’intérêt commun et source de préoccupation croissante pour les deux pays et pour la communauté internationale tout entière.

A ce propos, M. Attaf a informé le Président turc des démarches entreprises par le Président Tebboune pour “apaiser la situation et contribuer notamment à la résolution de la crise provoquée par le changement anticonstitutionnel au Niger, ainsi que ses efforts visant à encourager et à consacrer l’approche de développement pour traiter les défis auxquels sont confrontés les pays et les peuples de cette région, désormais théâtre du plus grand nombre de tentions et de conflits dans le monde”, a ajouté la même source.

Au terme de la rencontre, “le Président Recep Tayyip Erdogan a chargé M. Attaf de transmettre ses sincères salutations à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, et son souhait de le rencontrer prochainement pour poursuivre avec lui le travail sur la voie de la consolidation des relations algéro-turques, à la faveur d’un climat de confiance totale et des aspirations ambitieuses”, conclut le communiqué.