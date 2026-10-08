Madrid reconnaît officiellement la branche du Parti National Rifain en Espagne

Le président du Parti National Rifain (PNR), Oussama Redouane, a indiqué que les autorités espagnoles ont officiellement reconnu la branche du parti en Espagne, quelques semaines seulement après son enregistrement, qualifiant cette démarche de nouvelle étape dans le processus d’action politique et organisationnelle du parti au niveau européen.

Le président du PNR a précisé que la reconnaissance officielle de la branche espagnole intervient «dans le contexte de la dynamique que connaît le parti et de l’élargissement de sa présence à l’étranger, à travers la création de branches et de bureaux dans nombre de pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suisse, en plus de l’Espagne, afin de renforcer le réseau de contacts et d’organisation au sein de la communauté rifaine résidant en Europe».

Le président du parti a souligné que l’ouverture de ces branches et bureaux «s’inscrit dans le cadre d’une vision politique fondée sur la consécration de l’action organisée, le renforcement des contacts avec les Rifains établis à l’étranger et l’ouverture de nouveaux espaces de dialogue et d’action politique».

De son côté, le vice-président du PNR, Youba El Ghadioui, a précisé que le parti «poursuit ses activités politiques en Europe par l’organisation de rencontres et d’événements, ainsi qu’à travers des contacts avec les différents partis, forces politiques et organisations, dans le but de faire connaître les positions du PNR et de porter la question rifaine dans des espaces politiques plus larges».

Dans ce cadre, le PNR a salué «les efforts déployés par les membres de la branche espagnole et des autres branches dans les différents pays européens», appelant la communauté rifaine établie en Europe à «s’engager dans l’action politique» et à «contribuer aux activités des différentes branches pour accroître la visibilité de la cause rifaine».

APS