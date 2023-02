MAE: pas de victimes algériennes dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie

Le ministère des Affaires étrangères a rassuré lundi qu’il n’y ait pas de victimes parmi la communauté algérienne établie en Turquie et en Syrie suite au violent séisme qui a frappé ces deux pays.

“Suite au séisme dévastateur qui a frappé lundi matin des localités au sud de la Turquie et au nord de la Syrie, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale établie à l’étranger annonce que ses services suivent de très près la situation des membres de la communauté algérienne installée dans ces deux pays frères à travers une cellule de crise mise en place à cet effet avec la coordination totale avec les ambassades d’Algérie à Damas et Ankara et son consulat général à Istanbul”, peut-on lire dans le communiqué du MAE.

“Le MAE tient à rassurer qu’aucune victime ni blessé n’ont été signalés parmi les membres de notre communauté et recommande aux Algériens présents dans les localités affectées par cette catastrophe de respecter les instructions liées à la sécurité et la vigilance émanant des autorités locales. Il exhorte les ressortissants algériens à rester en contact permanent avec les services de nos ambassades à Ankara et Damas et notre consulat général à Istanbul à travers ces numéros suivants”, a ajouté la même source.

L’Algérie présente ses condoléances à la Turquie et la Syrie

L’Algérie a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’aux gouvernements et aux peuples de Turquie et de Syrie suite au séisme qui a frappé, lundi matin, les deux pays causant des pertes humaines et des dégâts importants, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger.

“L’Algérie, qui partage la douleur de ce drame avec ses frères de la République turque et de la République arabe syrienne, tient à exprimer sa pleine solidarité avec ces deux pays frères et espère qu’ils pourront surmonter cette dure épreuve avec beaucoup de patience, de détermination et de courage”.