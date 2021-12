Marine Le Pen: “La candidature d’Éric Zemmour est inutile”

À peine Eric Zemmour a déclaré sa candidature que Marine Le Pen l’estime “inutile” et dénuée de dynamique, tandis qu’il a basculé derrière elle dans les sondages. Auprès du Parisien et de LCI, elle a également commenté sa première interview en tant que candidat.

La candidature d’Eric Zemmour a apporté son lot de turbulences, après sa vidéo d’annonce sur YouTube visée par des plaintes de toutes parts ou son interview sur TF1 qu’il n’a pas appréciée. L’occasion pour Marine Le Pen de lui exprimer un ironique “bienvenue en politique”.

“Il est ambigu, parce que la réalité c’est qu’il a créé sa campagne sur une multiplication de provocations, de propos chocs, de propos même parfois choquants et il se plaint aujourd’hui quelques heures après avoir annoncé sa candidature, qu’on le ramène a ses provocations et a ses propos choquants”, a-t-elle commenté mercredi 1er décembre sur LCI.

“L’exercice d’intervieweur est plus facile, semble-t-il, que celui d’interviewé”, ajoute-t-elle dans un entretien publié le même jour dans Le Parisien. La représentante du Rassemblement national estime que la candidature de l’ancien journaliste n’a “plus d’élan, plus de dynamique et qu’en réalité, elle est devenue inutile”.

La semaine dernière, déjà sur LCI, Mme Le Pen avait rappelé a M.Zemmour qu’”on peut servir son pays de mille façons […] autres que celle de candidat a la présidence de la République”, l’appelant a “se rassembler”.