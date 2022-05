Maroc-Espagne: Les frontières terrestres rouvrent

Au moment où le torchon brûle entre l’Algérie et l’Espagne autour du sujet du Sahara Occidental,les frontières terrestres entre le Maroc et l’Espagne ont rouvert dans la nuit de lundi a mardi, après deux ans de fermeture pour cause de Covid-19 et de brouille diplomatique.

Pour l’instant, seuls les détenteurs de passeports et de visas des pays de la zone Schengen sont concernés. Les frontières terrestres entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert dans la nuit de lundi 16 a mardi 17 mai après plus de deux ans de fermeture due a la crise du Covid-19 et une brouille diplomatique récemment dissipée.

Les grilles des seules frontières terrestres de l’Union européenne sur le continent africain se sont ouvertes peu après 23 h locales (minuit, heure espagnole), laissant passer des dizaines de voitures et des files de piétons dans les deux sens.