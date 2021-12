Médecine: le Prix d’excellence de la femme arabe attribué a une Algérienne

Le Prix d’excellence de la femme arabe dans le domaine médical a été décerné a la professeure algérienne Fatma Zahra Zemit, médecin spécialiste en maladies infectieuses a l’hôpital El Kettar a Alger.

La Ligue Arabe a décerné, au niveau du pavillon de la femme a Dubaï Expo 2020 (Emirats arabes unis), au médecin spécialiste en maladies infectieuses a l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) El Hadi Flici (Ex-Elkettar), Pr. Fatma Zahra Zemit, le Prix d’excellence de la femme arabe dans le domaine médical, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Santé.

La distinction du Pr. Zemit est intervenue en coordination avec l’Union générale des femmes émiraties et ONU-femmes.

Ledit prix met en avant “le rôle pionnier et efficace de la femme dans divers domaines ainsi que dans la société civile” et la distingue “pour ses réalisations pionnières, ses expériences et ses innovations”.

La Ligue de Etats arabes s’attèle a décerner aux femmes médecins ce prix “en reconnaissance de leurs efforts” consentis dans le cadre de l’armée blanche, notamment au regard de la propagation de la pandémie de Covid-19.