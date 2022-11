Message de Poutine aux participants au sommet arabe

Le message du président russe adressé au sommet arabe d’Alger est on ne peut plus clair. «

« Dans le monde multipolaire qui est en train de se former, il est nécessaire pour les Etats de coopérer sur un pied d’égalité », a indiqué Vladimir Poutine en s’adressant au Sommet arabe qui s’ouvre ce matin a Alger.

Les problèmes aigus doivent être réglés dans le strict respect de la souveraineté des pays, selon lui. La Russie estime que “les problèmes militaires et politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord […] doivent être réglés sur une base juridique généralement adoptée, avec un respect strict de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États”.

C’est ce qu’a déclaré, dans un télégramme, Vladimir Poutine en saluant les participants au sommet des dirigeants arabes. Il a cité parmi ces problèmes les crises syrienne et libyenne, yéménite palestino-sioniste. Le texte du télégramme a été publié sur le site du Kremlin ce mardi matin.

«La Russie est prête a continuer de développer pleinement la coopération avec la Ligue arabe et tous ses membres, notamment pour renforcer la sécurité au niveau régional et global », a souligné le Président russe.

Les pays du Moyen-Orient et nord-africains jouent, selon lui, un rôle croissant dans les changements politiques et économiques majeurs en cours dans le monde. Un système multipolaire des relations internationales est en train de se former, “qui se base sur l’égalité des droits, la justice et le respect des intérêts réciproques légitimes”, a souligné M.Poutine.

L’assainissement de la situation internationale et la résistance aux menaces actuelles nécessitent une coordination des efforts collectifs et rendent plus prisées les structures multipartites telles que la Ligue arabe, a encore indiqué le Président dans son adresse.