Météo: 8 wilayas seront frappées par une forte vague de chaleur

Le mercure affichera jusqu’à 44° C dans huit (8) wilayas du pays ce dimanche 18 juin 2023, selon un bulletin météorologique spécial (BMS).

Des températures caniculaires, pouvant atteindre 44 ° C, affecteront dimanche plusieurs wilayas du centre du pays.

Les wilayas concernées par la canicule sont Tipasa, Alger, Boumerdès et Béjaïa (Sud), où les températures oscilleront entre 38 et 40° C, précise la BMS, de niveau de vigilance Orange. Sont également concernées les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Blida et Tizi-Ouzou, où les températures varieront entre 42 et 44 degrés, ajoute la même source.