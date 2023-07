Une nouvelle vague de chaleur va s’abattre de nouveau sur Alger et ses environs, a indiqué un BMS émis par l’Office national de la météorologie.

Les wilayas d’Alger, Boumerdès et Blida enregistreront lundi et mardi des températures caniculaires dont les maximales oscilleront entre 40 et 42° tandis que les minimales varieront, elles, entre 26 et 32°C.