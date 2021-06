Les services de l’Office national de la météorologie a annoncé dans un bulletin météo une forte canicule ,pour ce mardi 29 juin, dans onze (11) wilayas du sud du pays.

Le mercure afficherait 48° C dans les wilayas d’Adrar, Biskra, Ouargla, El Oued, Ghardaïa, El Meghaïer, Menia, Bordj Badji Mokhtar, Timimoune, Touggourt et In Salah, a précisé la même source.

Le BMS sera valable ce mardi de 9 heures du matin a 21 heures.