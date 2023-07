Météo: voici l’origine de la température caniculaire que vit le pays

La température caniculaire exceptionnelle que connaissent plusieurs régions du pays est causée par une pression atmosphérique concentrée en Méditerranée, a indiqué la responsable du centre de prévisions à l’Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta, prévoyant une légère baisse des températures maximales à partir de mercredi sur les régions centre du pays.

La situation climatique actuelle est due à une pression atmosphérique concentrée dans le Nord du pays et en Méditerranée en général d’où la température caniculaire qui touche la plupart des régions du pays, a déclaré Mme Benrekta à l’APS.

La température prévue à Biskra, El M’Ghair et au nord d’El Oued atteindra jusqu’à 49 degrés Celsius à l’ombre et 39° C la nuit, a-t-elle fait savoir, ajoutant que ces températures caniculaires persisteront les journées du lundi et mardi.

Une vague de chaleur dépassant 40°C à l’ombre est prévue à partir de lundi à Aïn Témouchent, Oran, Tipasa, Alger, Blida, Boumerdès, Jijel, Skikda, Béjaïa, Annaba et El Tarf et se poursuivra jusqu’à mardi.

Pour les wilayas de Tlemcen, Saida, Mostaganem, Tiaret, Médéa, Tissemsilet, Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi-Ouzou, Batna, Mila, Constantine, Guelma, Khenchla et Tébessa, une température de 43°C à l’ombre est prévue allant jusqu’à 45° dans certaines régions, a-t-elle précisé.

Des températures allant de 44 à 46° C sont prévues à Sidi-Belabes, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Mascara.

Pour les prochains jours, Mme Benrekta a souligné que les services de l’ONM prévoient une baisse légère de température à partir de mercredi sur les régions du centre, a ajouté la responsable, affirmant que la chaleur caniculaire persistera au niveau des régions Ouest et Est jusqu’à jeudi prochain.