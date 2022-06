Métro d’Alger: les stations Place des Martyrs et Ali Boumendjel reprennent du service

Les stations Place des Martyrs et Ali Boumendjel sont réouvertes ce dimanche après une panne survenue 24 heures plus tôt.

“Grace a l’intervention de nos équipes sur la panne survenue samedi matin, les stations Place des Martyrs et Ali Boumendjel sont réouvertes a nos voyageurs”, a indiqué l’Entreprise du métro d’Alger dans un communiqué.

“Le service est assuré normalement sur toute la ligne du métro”, ajoute-t-on de même source.

Tramway: reprise de l’exploitation sur le tronçon reliant Caroubier a Ruisseau

L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a annoncé, dimanche dans un communiqué, la reprise depuis hier samedi, de l’exploitation du Tramway d’Alger sur le tronçon reliant Caroubier a Ruisseau.

A cet effet, la ligne du tramway d’Alger reprend son service “sur toute la ligne”, précise la même source.

L’EMA et la société chargée de l’exploitation et de la maintenance des tramways algériens (SETRAM) expliquent que cette reprise intervient suite a la fin des travaux engagés par la circonscription administrative d’Hussein-Dey au niveau de la rue Tripoli.

A rappeler que l’exploitation du Tramway d’Alger sur le tronçon reliant Caroubier a Ruisseau était suspendue depuis jeudi 19 mai dernier, en raison des travaux de démolition d’une bâtisse au niveau de la rue Tripoli, entrepris par la circonscription administrative d’Hussein-Dey.

Des bus de substitution de l’ETUSA étaient mis en place durant toute la période de l’arrêt d’exploitation de ce tronçon.

Le métro d’Alger reprend du service..sa gestion est 100% algérienne

Comme prévu, le métro d’Alger a effectivement repris du service ce jeudi 7 octobre 2021 après 18 mois a l’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19.

La nouveauté, le métro d’Alger sera géré par une entreprise 100% algérienne après expiration du contrat de partenariat conclu avec la partie française.

Le directeur de l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) Ali Arezki a indiqué ce jeudi a la Chaîne I de la Radio algérienne que les pertes de l’entreprise entraînées par les 18 mois d’arrêt après l’apparition de la pandémie de Covod-19 s’élèvent a quelque 400 milliards de centimes.

A ce propos, il a lancé appel aux abonnés de se rapprocher de l’entreprise afin de procéder au renouvellement de leurs abonnements.

Selon ce responsable, l’EMA sera exclusivement gérée par des Algériens après le départ du partenaire français dont le bail a expiré en octobre 2020.

Notons que la reprise se fait dans le respect le plus strict des mesures sanitaires -Covid oblige-, sachant ce moyen de transport s’est vu réduire le nombre de places occupées par les voyageurs a 50% tout en augmentant en revanche celui des rames.

300 policiers mobilisés pour sécuriser le métro d’Alger

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé mobiliser 300 policiers pour sécuriser le métro d’Alger qui reprendra de service ce jeudi 7 octobre.

“Parallèlement a la reprise du service du métro d’Alger prévue ce jeudi 7 octobre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) accompagnera cette opération par la mise en place d’un plan sécuritaire en vue de protéger le métro et assurer la sécurité de ses usagers”, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

“300 policiers ayant reçu une formation spécialisée seront déployés sur la ligne du métro, soit au niveau des accès et des sorties et équipés de nouvelles techniques a même de contribuer de faciliter le contrôle et la sécurisation de cette infrastructure”, a expliqué la même source.

OFFICIEL: le métro d’Alger reprend du service ce jeudi

Le ministère des Transports a annoncé lundi que le métro d’Alger reprendrait du service ce jeudi 7 octobre a 6 h.

A cet effet, le ministre des Transports a appelé dans un communiqué l’entreprise du métro d’Alger a prendre en charge toutes les dispositions ayant trait au respect du protocole sanitaire ainsi que la sécurité des usagers.

Il convient de rappeler que le métro était a l’arrêt depuis le 22 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Dix-neuf mois plus tard, il serait de nouveau opérationnel, et ce au grand bonheur des utilisateurs de ce moyen de transport.