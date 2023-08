Miami: un dîner avec les familles “Messi” et “Beckham” vire à la bagarre!

Selon le Daily Mail, un dîner avec les familles Messi et Beckham mais aussi Sergio Busquets et Jordi Alba dans un restaurant de Miami a provoqué des échauffourées entre le service de sécurité et un client souhaitant prendre une photo des stars.

La présence de Lionel Messi à Miami anime les terrains mais aussi les soirées de la ville floridienne. Selon le Daily Mail, un dîner avec la star argentine, sa femme Antonella, David Beckham (légende du football qui est l’un propriétaire de l’Inter Miami), sa femme Victoria mais aussi Sergio Busquets et Jordi Alba aurait provoqué un gros moment de tension au sein de l’établissement vendredi dernier, a rapporté RMC Sport. Les nouvelles stars de la franchise floridienne n’y sont pour rien mais leur présence a visiblement mis à cran le service de sécurité de ce chic restaurant japonais, Gekko, détenu par le rappeur Big Bunny.

Les Messi et Beckham évacués en toute discrétion

Un client assure avoir été repoussé, puis frappé par les membres de la sécurité qui l’accusaient de vouloir prendre une photo du gratin de footballeurs et de leurs familles. L’homme, poussé dehors avec un œil en sang, assure qu’il n’a jamais eu cette intention mais qu’il tentait plutôt d’immortaliser l’anniversaire de sa fille.

“Nous essayions de prendre une photo ici, puis ils nous ont sauté dessus, ils m’ont expulsé et m’ont frappé au visage, a-t-il déclaré sur des vidéos à la sortie du restaurant. Juste parce qu’un de nôtres essayait de prendre une photo avec sa femme, pas avec Beckham ou Messi, rien. C’était une histoire de famille.”

Une vidéo diffusée par le Daily Mail montre Victoria Beckham faire monter sa fille Harper (12 ans) dans une voiture. Selon le média, David Beckham, Lionel et Antonella Messi ont été discrètement escortés par une sortie arrière du restaurant au milieu du chaos. Tout ce beau monde se retrouvait autour d’une table après la victoire en Leagues Cup de l’Inter Miami face à Charlotte (4-0) lors de laquelle Messi a inscrit son huitième but depuis son arrivée cet été. Il disputera la demi-finale de la compétition dans la nuit de mardi à mercredi (1h du matin en France) contre Philadelphie.